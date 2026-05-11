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11.05.2026 06:31:29
Instabank ASA Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Instabank ASA Registered hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 NOK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,94 Prozent auf 263,3 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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