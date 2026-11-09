Instabank ASA Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Instabank ASA Registered hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,08 NOK. Im Vorjahresquartal hatte Instabank ASA Registered ebenfalls ein EPS von 0,080 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 334,3 Millionen NOK – ein Plus von 41,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Instabank ASA Registered 236,4 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at