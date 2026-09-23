Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
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23.09.2026 15:58:33
Instacart Parent Maplebear Trending After Meta's Muse Integration
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