Instacart präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Instacart hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 939,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 852,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at