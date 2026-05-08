Instacart zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Instacart stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Instacart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 897,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at