Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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02.06.2026 13:40:02
Instagram AI chatbot tricked by hackers to give access to others' accounts
Some reports have linked the incident to recent cases of high-profile Instagram accounts being hijacked.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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