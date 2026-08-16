Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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17.08.2026 01:27:36
Instagram and Facebook could change forever if Meta loses child privacy trial
Thirty US states have sued Meta to force an overhaul of its platforms for young users.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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