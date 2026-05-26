Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.05.2026 01:33:40
Instagram betting ads featuring Kane and Haaland banned
The advertising watchdog said the adverts featuring top footballers had a strong appeal to under-18s.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|526,30
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.