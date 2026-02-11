Meta Platforms Aktie
Instagram boss: 16 hours of daily use is 'problematic,' not addiction
Instagram's Adam Mosseri faced questioning about the impact of his platform on minors.
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
13.02.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.02.26
|ROUNDUP: WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland (dpa-AFX)
|
12.02.26
|WhatsApp kritisiert Komplett-Blockade in Russland (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Meta-Aktie sinkt leicht: Triumph für WhatsApp vor EuGH (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Urteil: Meta muss Telekom 30 Millionen Euro zahlen (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Meta-Aktie im Plus: Einstweilige EU-Maßnahmen gegen Whatsapp (Dow Jones)
|
09.02.26
|ROUNDUP: KI bei WhatsApp - EU droht Meta mit Zwangsmaßnahmen (dpa-AFX)
|
09.02.26
|KI bei Whatsapp - EU droht Meta mit Zwangsmaßnahmen (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|538,30
|-1,75%
