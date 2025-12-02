Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
02.12.2025 07:10:00
Instagram-Chef zu Angestellten: Schluss mit Homeoffice und unnötigen Meetings
Bei Instagram von Meta sollen die Angestellten wieder an fünf Tagen pro Woche ins Büro und dort weniger Zeit in unnötigen Meetings verbringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|552,10
|-0,09%