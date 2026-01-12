Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
12.01.2026 08:50:00
Instagram-Datenleck: Daten von 6,2 Millionen Konten bei Have-I-Been-Pwned
Daten von 6,2 Millionen Instagram-Nutzern sind beim Have-I-Been-Pwned-Projekt gelandet. Von BreachForums kamen zudem 672.000.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
