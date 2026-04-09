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09.04.2026 19:12:27
Instagram Expands Its PG-13-Inspired Content Guidelines for Teen Accounts to Europe
Meta is under increased pressure to make its platforms safe for kids after losing a pair of lawsuits on safety and social media addiction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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|Procter & Gamble Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
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|Procter & Gamble Co.
|125,46
|0,14%
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