Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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03.07.2026 17:01:27
Instagram running ads promoting child sexual abuse material in India, BBC finds
The ads use terms including “rape” and “child video” and link to content on the messaging app Telegram.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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03.07.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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01.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Gerüchte zu Cloud-Plan treibt Meta - CoreWeave sacken ab (dpa-AFX)
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01.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
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01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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01.07.26
|Meta-Aktie mit Kursrally, CoreWeave sackt zweistellig ab: Angebliche Cloud-Pläne von Facebook-Mutter beflügeln - Konkurrenz schwächelt (dpa-AFX)
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01.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 825 Dollar (dpa-AFX)
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01.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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01.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)