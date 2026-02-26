Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
26.02.2026 12:59:41
Instagram to alert parents if teens search for self-harm and suicide content
Meta says it will help parents support their children - but safety campaigners have accused them of "passing the buck".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
