Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
28.02.2026 00:57:23
Instagram to Alert Parents to Teens’ Self-Harm Searches
Parents will receive notifications if a child has used the platform repeatedly to search for terms related to suicide or self-harm, but users must opt in to get them.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
