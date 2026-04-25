Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
25.04.2026 17:39:00
Instagrams „Instants“-App lässt ähnlich wie bei Snapchat Fotos verschwinden
Was einmal im Netz ist, bleibt nicht immer im Netz: Das verspricht die an Snapchat angelehnte Instagram-App „Instants“, die Fotos verschwinden lässt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
|
24.04.26
|Norwegen plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Snap-Aktie mit Kurssprung: Stellenabbau aufgrund von KI erfreut Anleger (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aktien von Snap, Reddit, Meta & Co.: Australische Behörden prüfen Einhaltung des Social-Media-Verbots (dpa-AFX)
|
26.03.26
|Snap-Aktie tiefrot: EU-Kommission ermittelt (dpa-AFX)
|
26.03.26
|EU warnt Pornoseiten wegen Zugang für Minderjährige und untersucht Snapchat (Dow Jones)
|
05.02.26
|Snap-Aktie dennoch schwächer: Snapchat-Mutter schreibt in Q4 schwarze Zahlen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)