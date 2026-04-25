Snap Aktie

Snap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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25.04.2026 17:39:00

Instagrams „Instants“-App lässt ähnlich wie bei Snapchat Fotos verschwinden

Was einmal im Netz ist, bleibt nicht immer im Netz: Das verspricht die an Snapchat angelehnte Instagram-App „Instants“, die Fotos verschwinden lässt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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