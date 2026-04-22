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22.04.2026 06:31:29
Instal Krakow legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Instal Krakow hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,86 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 PLN je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 47,70 Prozent auf 41,4 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 79,2 Millionen PLN gelegen.
Redaktion finanzen.at
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