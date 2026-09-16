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16.09.2026 06:31:29
Instal Krakow öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Instal Krakow hat am 15.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 1,13 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Instal Krakow 0,670 PLN je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Instal Krakow im vergangenen Quartal 74,4 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Instal Krakow 79,8 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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