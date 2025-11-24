Instal Krakow veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Instal Krakow hat am 21.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Instal Krakow hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,58 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,310 PLN je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74,5 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Instal Krakow einen Umsatz von 59,8 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at