Instal Krakow hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,92 PLN. Im letzten Jahr hatte Instal Krakow einen Gewinn von 1,58 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 75,4 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,5 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at