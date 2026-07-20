Instalco Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Instalco Registered hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,87 Milliarden SEK gegenüber 3,51 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,508 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 3,76 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at