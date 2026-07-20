|
20.07.2026 06:31:29
Instalco Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Instalco Registered hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 3,87 Milliarden SEK gegenüber 3,51 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,508 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 3,76 Milliarden SEK taxiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!