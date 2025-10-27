Instalco Registered legte Quartalsergebnis vor

Instalco Registered hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Instalco Registered ein EPS von 0,320 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Instalco Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3,03 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,69 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at