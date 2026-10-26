Instalco Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Instalco Registered hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Instalco Registered im vergangenen Quartal 3,53 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Instalco Registered 3,03 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,464 SEK sowie einen Umsatz von 3,46 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at