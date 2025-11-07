Installed Building Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Installed Building Products hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 2,74 USD. Im letzten Jahr hatte Installed Building Products einen Gewinn von 2,44 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 778,2 Millionen USD gegenüber 760,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at