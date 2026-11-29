Nvidia (NASDAQ:NVDA) is the stock everyone defaults to for artificial intelligence exposure, and that instinct has been punished lately. Shares remain down roughly 35% from their October all-time high, part of a broader semiconductor slide that left the Philadelphia Semiconductor Index roughly 40% below its June 22 high as of early November.

The selling hasn't been about Nvidia's own numbers, which showed data center revenue of $107.6 billion last quarter, up 110% year over year, straight from the company's own third-quarter earnings release. The drama got stranger on Nov. 12, when Jensen Huang resigned as CEO over personal conduct issues, a shock that deepened the stock's slide. The board brought Huang back less than two weeks later, sending shares surging as much as 35% in a single session, suggesting that this sell-off was about sentiment rather than the underlying business.

Image source: Getty Images.

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