Insteel Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Insteel Industries hat am 15.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 159,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 129,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at