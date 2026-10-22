Insteel Industries Aktie
WKN: 879065 / ISIN: US45774W1080
|
22.10.2026 12:43:46
Insteel Industries Inc. Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - Insteel Industries Inc. (IIIN.OB) revealed a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $7.72 million, or $0.40 per share. This compares with $14.55 million, or $0.74 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 17.9% to $209.28 million from $177.44 million last year.
Insteel Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.72 Mln. vs. $14.55 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.74 last year. -Revenue: $209.28 Mln vs. $177.44 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insteel Industries IncShs
|
21.10.26
|Ausblick: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Insteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Insteel Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Insteel Industries IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Insteel Industries IncShs
|27,77
|-8,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.