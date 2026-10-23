Insteel Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Insteel Industries gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Insteel Industries 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 177,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,51 USD. Im letzten Jahr hatte Insteel Industries einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 739,51 Millionen USD – ein Plus von 14,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Insteel Industries 647,71 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at