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17.11.2026 06:31:28
Instil Bio: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Instil Bio ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Instil Bio die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Instil Bio ein Ergebnis je Aktie von -2,010 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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