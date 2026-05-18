Instil Bio: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Instil Bio hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,62 USD gegenüber -4,320 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at