Instil Bio informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Instil Bio ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Instil Bio die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -1,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,820 USD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 10,700 USD beziffert. Im Vorjahr waren -11,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at