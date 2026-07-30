Institut IGH Series A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Institut IGH Series A hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,430 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Institut IGH Series A 4,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,4 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at