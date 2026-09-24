24.09.2026 10:06:38

Institute erwarten doppelt so hohes Wirtschaftswachstum in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft könnte deutlich stärker wachsen als bisher angenommen. Führende Forschungsinstitute verdoppeln in ihrer Herbstprognose die Wachstumserwartung für das laufende Jahr auf 1,3 Prozent./lea/DP/jha

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