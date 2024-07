Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc Registered gab am 12.07.2024 die Zahlen für das am 31.05.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 15,140 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -31,580 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 344,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 372,07 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

