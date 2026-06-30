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30.06.2026 06:31:29
Institute of Biomedical Research: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Institute of Biomedical Research äußerte sich am 28.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,03 Millionen USD – eine Minderung um 40,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,05 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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