Institution for a Global Society stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Institution for a Global Society äußerte sich am 13.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,230 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,470 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Institution for a Global Society im vergangenen Quartal 175,0 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Institution for a Global Society 153,0 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at