Institutional Financial Markets: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Institutional Financial Markets hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 USD, nach 0,810 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 69,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Institutional Financial Markets 61,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at