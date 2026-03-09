09.03.2026 06:31:29

Institutional Financial Markets öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Institutional Financial Markets hat am 06.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach -1,200 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Institutional Financial Markets mit einem Umsatz von insgesamt 97,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 95,43 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,35 USD. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Institutional Financial Markets hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 466,23 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 219,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 145,71 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
03:30 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen