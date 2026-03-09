Institutional Financial Markets öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Institutional Financial Markets hat am 06.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach -1,200 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Institutional Financial Markets mit einem Umsatz von insgesamt 97,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 95,43 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,35 USD. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Institutional Financial Markets hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 466,23 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 219,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 145,71 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

