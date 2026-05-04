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04.05.2026 06:31:29
Institutional Financial Markets veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Institutional Financial Markets gab am 01.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Institutional Financial Markets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 57,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 52,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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