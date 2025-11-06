Institutional Financial Markets zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Institutional Financial Markets hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 86,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Institutional Financial Markets 37,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at