Madrigal Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2APCZ / ISIN: US5588681057
|
10.09.2026 18:00:00
Institutional Investors Are Loading Up on Madrigal Pharmaceuticals Stock. Should You?
The first commercial drug from Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ: MDGL) made a big splash in 2024 when the Food and Drug Administration (FDA) approved Madrigal's Rezdiffra as the first drug in the U.S. to treat metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH), a severe form of fatty liver disease.
The pharmaceutical stock is down more than 7% this year, but institutional investors are still high on the company. Baker Brothers Advisors owns 2.14 million shares, while the Janus Henderson Group owns 2.1 million, and RTW Investments owns 1.99 million shares of Madrigal. Institutional investors hold more than 95% of the company's float.
Is there something those investors are seeing that retail investors are missing? Let's find out.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Madrigal Pharmaceuticals Inc.
|
29.07.26
|Ausblick: Madrigal Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Madrigal Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Madrigal Pharmaceuticals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Madrigal Pharmaceuticals Inc.
|456,50
|-2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.