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27.03.2026 10:06:00

Institutional Investors Are Selling One of Wall Street's Premier Trillion-Dollar Club Members (No, Not Nvidia!)

Data is the fuel that keeps Wall Street's engine turning. The only problem for investors is that the amount of data being released, from quarterly earnings to near-daily economic reports, can make it challenging to digest. In other words, it's easy for something of importance to fall through the cracks.For example, investors might have overlooked what's arguably one of the most important data dumps of the entire quarter on Feb. 17. This was the deadline for institutional investors to file Form 13F with the Securities and Exchange Commission. A 13F provides a concise snapshot of the stocks Wall Street's savviest money managers (with at least $100 million in assets under management) bought and sold in the latest quarter.Knowing which stocks, exchange-traded funds (ETFs), industries, and trends are piquing the interest of the market's top institutional investors can be worthwhile.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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