Instituto de Diagnostico präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Instituto de Diagnostico hat sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 17,85 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,53 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,22 Prozent auf 70,43 Milliarden CLP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,60 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.
