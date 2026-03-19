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19.03.2026 06:31:28

Instone Real Estate Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Instone Real Estate Group hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 159,0 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 124,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Instone Real Estate Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,720 EUR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 412,21 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Instone Real Estate Group 443,89 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,719 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 484,74 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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