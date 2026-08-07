Insulet: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Insulet hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Insulet 801,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 649,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at