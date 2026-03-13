Insulet Aktie
WKN DE: A0MQX8 / ISIN: US45784P1012
|
13.03.2026 15:31:23
Insulet Corp Stock Falls 3% Over Voluntary Medical Device Correction Of Select Omnipod 5 Pods Lots
(RTTNews) - Shares of Insulet Corporation (PODD) are moving down about 3 percent on Friday trading following its announcement to initiate a voluntary Medical Device Correction for specific lots of Omnipod 5 Pods after identifying a manufacturing issue through its ongoing product monitoring.
The company's stock is currently trading at $227.53, down 3.62 percent or $8.54, over the previous close of $236.07 on the Nasdaq. It has traded between $220.28 and $354.88 in the past one year.
Insulet identified that certain Pods from specific lots may have a small tear in the internal tubing that delivers insulin. If this occurs, insulin may leak inside the Pod instead of being fully infused into the body as intended, which could trigger high blood glucose levels in users.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Insulet Corp Shs
Aktien in diesem Artikel
|Insulet Corp Shs
|191,90
|-5,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.