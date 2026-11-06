Insulet hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Insulet ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Insulet die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Insulet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,21 Prozent auf 842,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 706,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at