Insulet Q2 Net Income Rises, Lowers FY26 Total Drug Delivery Outlook; Stock Down In Pre-Market

(RTTNews) - Wednesday, Insulet Corporation (PODD) announced financial results for the second quarter, reporting a net income of $95.0 million, or $1.37 per share, compared to $22.5 million, or $0.32 per share, in the prior year, driven by higher revenue.

Adjusted net income totaled $115.0 million, or $1.66 per share, compared to $83.7 million, or $1.17 per share, in the previous year.

Revenue increased to $801.7 million from last year's $649.1 million.

Looking ahead to full-year 2026, the company now expects adjusted EPS growth of over 30 percent, instead of the previously estimated growth of more than 25 percent.

Meanwhile, the company lowered the total drug delivery outlook to 20 to 22 percent for the full-year 2026 from the previously announced 21 to 23 percent.

In the pre-market hours, PODD is trading at $137.02, down 17.86 percent on the Nasdaq.