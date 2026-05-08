Insulet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Insulet hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Insulet 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Insulet 761,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 569,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at