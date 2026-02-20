Insulet vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Insulet hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 783,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 597,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,48 USD. Im letzten Jahr hatte Insulet einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 30,73 Prozent auf 2,71 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at